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Von Ockel Ernst Friedrich

Место рождения

Mengeringhausen, Germany

Дата рождения

16.11.1742

Дата смерти

22.03.1816

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1742

Отец: Ockel Johann Gottfried

Мать: Ockel Johanette Elisabeth Wilhelmina

Mengeringhausen, Germany
Рождение ребёнка
04.05.1780

Сын: Von Ockel Peter

Мать ребёнка: Ockel Charlotte

Sāti, Tukuma novads, Kurzeme, Latvia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ockel Charlotte

Работа или профессия
Неизвестно
Geistlicher und Schriftsteller
Работа или профессия
Неизвестно
Superintendent zu Mittau
Место жительства
Неизвестно
Mittau
Смерть
22.03.1816
Митава, Курляндия, Российская Империя
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