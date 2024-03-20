Von Ockel Ernst Friedrich
Место рожденияMengeringhausen, Germany
Дата рождения16.11.1742
Дата смерти22.03.1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1742
Mengeringhausen, Germany
Рождение ребёнка
04.05.1780
Сын: Von Ockel Peter
Мать ребёнка: Ockel Charlotte
Sāti, Tukuma novads, Kurzeme, Latvia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ockel Charlotte
Работа или профессия
Неизвестно
Geistlicher und Schriftsteller
Работа или профессия
Неизвестно
Superintendent zu Mittau
Место жительства
Неизвестно
Mittau
Смерть
22.03.1816
Митава, Курляндия, Российская Империя