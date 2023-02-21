Солдаткина (Хитрова) Авдотья Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдаткина (Хитрова) Авдотья Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1855

Муж: Солдаткин Гавриил Тимофеев

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
09.09.1856

Сын: Солдаткин Сергей Гаврилов

Отец ребёнка: Солдаткин Гавриил Тимофеев

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
07.11.1857

Сын: Солдаткин Николай Гаврилов

Отец ребёнка: Солдаткин Гавриил Тимофеев

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Елизавета Гаврилова

Отец ребёнка: Солдаткин Гавриил Тимофеев

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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