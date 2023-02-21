Солдаткина (Хитрова) Авдотья Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1855
Рождение ребёнка
09.09.1856
Сын: Солдаткин Сергей Гаврилов
Отец ребёнка: Солдаткин Гавриил Тимофеев
Рождение ребёнка
07.11.1857
Сын: Солдаткин Николай Гаврилов
Отец ребёнка: Солдаткин Гавриил Тимофеев
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Елизавета Гаврилова
Отец ребёнка: Солдаткин Гавриил Тимофеев
Смерть
Неизвестно