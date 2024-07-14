Деркачева (Ребоваленкова) Наталья Егоровна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти20.06.1827 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1814 ст.
Жениху 20 лет, невесте 19 лет. Поручители: Адрей Петров сын Киселев, Филипп Хлебников, Стефан Яковлев Фесенков, Петр Михайлов сын Лупенков
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: (Деркачева) Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Деркачёв Яков Иванович
в ревизии 1834 года указан возраст 14 лет
Рождение ребёнка
Около 26.02.1823 ст.
Дочь: (Деркачева) Авдотья (Евдокия) Яковлевна
Отец ребёнка: Деркачёв Яков Иванович
в ревизии 1834 года указан возраст 8 лет Воспреемник: уд. крестьянка Анастасия Алексеева дочь Фесенкова
Рождение ребёнка
19.06.1827 ст.
Дочь: (Деркачева) Феврония Яковлевна
Отец ребёнка: Деркачёв Яков Иванович
Смерть
20.06.1827 ст.
32 года, "от родов"