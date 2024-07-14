Деркачева (Ребоваленкова) Наталья Егоровна 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Деркачева (Ребоваленкова) Наталья Егоровна

Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

20.06.1827 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
14.10.1814 ст.

Муж: Деркачёв Яков Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Жениху 20 лет, невесте 19 лет. Поручители: Адрей Петров сын Киселев, Филипп Хлебников, Стефан Яковлев Фесенков, Петр Михайлов сын Лупенков
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: (Деркачева) Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Деркачёв Яков Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1834 года указан возраст 14 лет
Рождение ребёнка
Около 26.02.1823 ст.

Дочь: (Деркачева) Авдотья (Евдокия) Яковлевна

Отец ребёнка: Деркачёв Яков Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1834 года указан возраст 8 лет Воспреемник: уд. крестьянка Анастасия Алексеева дочь Фесенкова
Рождение ребёнка
19.06.1827 ст.

Дочь: (Деркачева) Феврония Яковлевна

Отец ребёнка: Деркачёв Яков Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
20.06.1827 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
32 года, "от родов"

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