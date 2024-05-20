Борисова Маша 08.09.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Борисова Маша

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карандеев Олег Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усачев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Усачев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усачев Сергей

Рождение ребёнка
24.04.2006

Сын: Борисов Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.01.2012

Дочь: Усачева (Карандеева) Анна Олеговна

Отец ребёнка: Карандеев Олег Викторович

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