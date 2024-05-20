Борисова Маша
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Усачев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усачев Сергей
Рождение ребёнка
24.04.2006
Сын: Борисов Дмитрий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.01.2012
Дочь: Усачева (Карандеева) Анна Олеговна
Отец ребёнка: Карандеев Олег Викторович