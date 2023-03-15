Зарешнова Дарья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1882
Дочь: Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Зарешнов Спиридон Павлович
Дмитро-Титово, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно