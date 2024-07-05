Головина Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти24.05.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Головин Василий Титович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрчикова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Юрчиков Михаил Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Антоненко Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Антоненко Иван Васильевич
Смерть
24.05.1980