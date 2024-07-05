Головина Нина Васильевна 1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Головина Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

24.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Головин Василий Титович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрчикова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Юрчиков Михаил Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрчиков Михаил Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоненко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Антоненко Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Антоненко Иван Васильевич

Смерть
24.05.1980

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