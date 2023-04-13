Фролова (Недопёкина) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1909
Дата смерти15.07.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1930
Сын: Фролов Иван Иванович
Отец ребёнка: Фролов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
30.04.1933
Дочь: Жданова (Фролова) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Фролов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
27.04.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Иван Андреевич
Смерть
15.07.1994