Фролова (Недопёкина) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Недопёкина) Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1909

Дата смерти

15.07.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

1930 г.р.
1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
19.01.1930

Сын: Фролов Иван Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
30.04.1933

Дочь: Жданова (Фролова) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Фролов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
27.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Иван Андреевич

Смерть
15.07.1994

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