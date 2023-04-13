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Фролов Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1908

Дата смерти

24.04.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1908

Отец: Фролов Андрей Емельянович

Мать: Фролова Матрена Сергеевна

Рождение ребёнка
19.01.1930

Сын: Фролов Иван Иванович

Мать ребёнка: Фролова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
30.04.1933

Дочь: Жданова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Фролова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
27.04.1939

Сын: Фролов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Фролова Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Прасковья Васильевна

Смерть
24.04.1974
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