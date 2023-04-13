Фролов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1908
Дата смерти24.04.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1908
Рождение ребёнка
19.01.1930
Сын: Фролов Иван Иванович
Мать ребёнка: Фролова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
30.04.1933
Дочь: Жданова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Фролова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
27.04.1939
Мать ребёнка: Фролова Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1974