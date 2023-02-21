Шишов Игнатий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишов Игнатий Матвеевич

Шишов Игнатий Матвеевич

avatar

Место рождения

Республика Беларусь, Гомельский район, г. Речица

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Республика Беларусь, Гомельский район, г. Речица
Рождение ребёнка
25.04.1929

Дочь: Клименко Елена Игнатьевна

Мать ребёнка: Шишова Вера Михайловна

Смерть
Неизвестно
город Кропоткин
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close