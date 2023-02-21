Шишов Игнатий Матвеевич
Место рожденияРеспублика Беларусь, Гомельский район, г. Речица
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Республика Беларусь, Гомельский район, г. Речица
Рождение ребёнка
25.04.1929
Дочь: Клименко Елена Игнатьевна
Мать ребёнка: Шишова Вера Михайловна
Смерть
Неизвестно
город Кропоткин