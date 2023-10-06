Косинская (Мосенкская?) (Щербак) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косинская (Мосенкская?) (Щербак) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1850

Дочь: Оснач Иулиана Платоновна

Отец ребёнка: Щербак Платон Ефимович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
30.01.1853

Дочь: Анна Платоновна

Отец ребёнка: Щербак Платон Ефимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.03.1856

Дочь: Дарья Платоновна

Отец ребёнка: Щербак Платон Ефимович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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