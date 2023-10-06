Косинская (Мосенкская?) (Щербак) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.12.1850
Дочь: Оснач Иулиана Платоновна
Отец ребёнка: Щербак Платон Ефимович
Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
30.01.1853
Дочь: Анна Платоновна
Отец ребёнка: Щербак Платон Ефимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.03.1856
Дочь: Дарья Платоновна
Отец ребёнка: Щербак Платон Ефимович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно