Анисимов Евсей Панфилов
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Акилина Евсеева
Мать ребёнка: Анисимова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Анисимова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Анна Евсеева
Мать ребёнка: Анисимова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Анисимова Ксения Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисимова Ксения Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816