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Анисимов Евсей Панфилов

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Место рождения

Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1768

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Анисимов Панфил Никитин

Мать: Анисимова Федосия Федорова

Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Акилина Евсеева

Мать ребёнка: Анисимова Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Анисимов Игнаий Евсеев

Мать ребёнка: Анисимова Ксения Иванова

Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Анна Евсеева

Мать ребёнка: Анисимова Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1797

Сын: Анисимов Никита Евсеев

Мать ребёнка: Анисимова Ксения Иванова

Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова Ксения Иванова

Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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