Анисимова (Кислухина) Федосия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Кислухина) Федосия Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Анисимов Евсей Панфилов

Отец ребёнка: Анисимов Панфил Никитин

Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Коробова Мария Панфилова

Отец ребёнка: Анисимов Панфил Никитин

Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1778

Сын: Анисимов Андрей Панфилов

Отец ребёнка: Анисимов Панфил Никитин

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Варвара Панфилова

Отец ребёнка: Анисимов Панфил Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Панфил Никитин

Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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