Анисимова (Кислухина) Федосия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Анисимов Панфил Никитин
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Коробова Мария Панфилова
Отец ребёнка: Анисимов Панфил Никитин
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Анисимов Панфил Никитин
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Варвара Панфилова
Отец ребёнка: Анисимов Панфил Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно