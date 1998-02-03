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Негробов Иван Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1928

Дата смерти

03.02.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1953

Дочь: Крутова Лариса Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1963

Сын: Негробов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Негробова Нина Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Негробова Нина Макаровна

Смерть
03.02.1998
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