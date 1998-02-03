Негробов Иван Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1928
Дата смерти03.02.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1953
Дочь: Крутова Лариса Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1963
Сын: Негробов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Негробова Нина Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Негробова Нина Макаровна
Смерть
03.02.1998