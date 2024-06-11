Черноглазова (Сеничева) Татиана Дементиевна
Место рождения
Дата рождения1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1889 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1890 ст.
Дочь: Черноглазова Матрона Егоровна
Отец ребёнка: Черноглазов Георгий/Егор Петрович
Рождение ребёнка
07.01.1895 ст.
Дочь: Черноглазова Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Черноглазов Георгий/Егор Петрович
Рождение ребёнка
22.04.1898 ст.
Сын: Черноглазов Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Черноглазов Георгий/Егор Петрович
Смерть
Неизвестно