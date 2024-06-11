Черноглазова (Сеничева) Татиана Дементиевна 1871 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Черноглазова (Сеничева) Татиана Дементиевна

Место рождения

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
15.10.1889 ст.

Муж: Черноглазов Георгий/Егор Петрович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.11.1890 ст.

Дочь: Черноглазова Матрона Егоровна

Отец ребёнка: Черноглазов Георгий/Егор Петрович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.01.1895 ст.

Дочь: Черноглазова Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Черноглазов Георгий/Егор Петрович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.04.1898 ст.

Сын: Черноглазов Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Черноглазов Георгий/Егор Петрович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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