Кононова (Пилицына) Параскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКононова (Пилицына) Параскева Васильева

Кононова (Пилицына) Параскева Васильева

Место рождения

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
14.04.1863 ст.

Муж: Кононов Евтихий Георгиевич

Лиходиевский Погост, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.11.1865 ст.

Сын: Кононов Михаил Евтихиев

Отец ребёнка: Кононов Евтихий Георгиевич

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.10.1867 ст.

Сын: Кононов Пётр Евтихиев

Отец ребёнка: Кононов Евтихий Георгиевич

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.11.1870 ст.

Сын: Кононов Прокопий Евтихиев

Отец ребёнка: Кононов Евтихий Георгиевич

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close