Кононова (Пилицына) Параскева Васильева
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
14.04.1863 ст.
Лиходиевский Погост, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.11.1865 ст.
Отец ребёнка: Кононов Евтихий Георгиевич
Рождение ребёнка
03.10.1867 ст.
Отец ребёнка: Кононов Евтихий Георгиевич
Рождение ребёнка
22.11.1870 ст.
Сын: Кононов Прокопий Евтихиев
Отец ребёнка: Кононов Евтихий Георгиевич
Смерть
Неизвестно