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Василий Иванов

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Место рождения

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1821

Жена: Марина Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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