Василий Иванов
Место рожденияд.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1821
Жена: Марина Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно