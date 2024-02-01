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Батов (Баринова) Лариса
Батов (Баринова) Лариса
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1954
Пол
Женский
Отец
Баринов Анатолий
1928 г.р.
Мать
Баринов (Баранова) Анна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец:
Баринов Анатолий
Мать:
Баринов Анна
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