Батов (Баринова) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батов (Баринова) Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Баринов Анатолий

Мать: Баринов Анна

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