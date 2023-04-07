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Гузанов Василий Павлович
Гузанов Василий Павлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.12.1953
Пол
Мужской
Отец
Гузанов Павел Константинович
1923 г.р.
Мать
Тимофеева (Соловьева) Клавдия Дмитриевна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1953
Отец:
Гузанов Павел Константинович
Мать:
Тимофеева Клавдия Дмитриевна
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