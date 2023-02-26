Евдокия Давидова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр
Рождение ребёнка
До 1793
Дочь: Стефанида Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Фомин
Рождение ребёнка
16.12.1802
Сын: Даниил Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Фомин
Рождение ребёнка
16.12.1802
Сын: Аггей Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Фомин
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Гликерия Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Фомин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр
Смерть
Неизвестно