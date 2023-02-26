Евдокия Давидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Давидова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр

Рождение ребёнка
До 1793

Дочь: Стефанида Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Фомин

Рождение ребёнка
16.12.1802

Сын: Даниил Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Фомин

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1802

Сын: Аггей Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Фомин

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Гликерия Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Фомин

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр

Смерть
Неизвестно
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