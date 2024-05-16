Иванова Марья Яковлевна 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванова Марья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

19.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Иванов Яков Данилович

Мать: Иванова Евдокия А

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туколуков Николай Ефимович

Отец ребёнка: Туголуков Ефим Нефедович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туколуков Александр Ефимович

Отец ребёнка: Туголуков Ефим Нефедович

Рождение ребёнка
28.09.1934

Сын: Туголуков Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Туголуков Ефим Нефедович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Туколуков Василий Ефимович

Отец ребёнка: Туголуков Ефим Нефедович

Смерть
19.10.1975

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