Иванова Марья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти19.10.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Иванов Яков Данилович
Мать: Иванова Евдокия А
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туколуков Николай Ефимович
Отец ребёнка: Туголуков Ефим Нефедович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туколуков Александр Ефимович
Отец ребёнка: Туголуков Ефим Нефедович
Рождение ребёнка
28.09.1934
Сын: Туголуков Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Туголуков Ефим Нефедович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Туколуков Василий Ефимович
Отец ребёнка: Туголуков Ефим Нефедович
Смерть
19.10.1975