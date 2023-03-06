Гиненко Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиненко Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Фёдоровна

Мать ребёнка: Гиненко Ксения Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: Гиненко Ксения Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гиненко Ксения Фёдоровна

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