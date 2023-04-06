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Заколюкин Петр Константинович

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Место рождения

Гарга, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1913 ст.

Дата смерти

20.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913 ст.

Отец: Заколюкин Константин Николаевич

Мать: Заколюкина Анна Андреевна

Гарга, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.12.1935

Сын: Заколюкин Валентин Петрович

Мать ребёнка: Заколюкина Клавдия Федоровна

Гарга, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Заколюкина Клавдия Федоровна

Гарга, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заколюкин Василий Петрович

Мать ребёнка: Заколюкина Клавдия Федоровна

Гарга, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заколюкин Аркадий Петрович

Мать ребёнка: Заколюкина Клавдия Федоровна

Гарга, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заколюкина Клавдия Федоровна

Гарга, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
https://rodnaya-vyatka.ru/places/89832
Смерть
20.04.1942
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