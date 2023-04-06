Заколюкин Петр Константинович
Место рождения
Дата рождения1913 ст.
Дата смерти20.04.1942
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913 ст.
Рождение ребёнка
18.12.1935
Сын: Заколюкин Валентин Петрович
Мать ребёнка: Заколюкина Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Заколюкина Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заколюкин Василий Петрович
Мать ребёнка: Заколюкина Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заколюкин Аркадий Петрович
Мать ребёнка: Заколюкина Клавдия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
https://rodnaya-vyatka.ru/places/89832
Смерть
20.04.1942