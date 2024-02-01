Пашкина Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкина Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Пашкин Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Пашкин Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Пашкин Кузьма Тимофеевич

Отец ребёнка: Пашкин Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
1783

Сын: Пашкин Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Пашкин Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
15.12.1807

Дочь: Пашкина Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Пашкин Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
10.01.1814 ст.

Дочь: Емельянова Ксения Тимофеевна

Отец ребёнка: Пашкин Тимофей Григорьевич

Байдалино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вершинина Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Пашкин Тимофей Григорьевич

Байдалино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поздеева Домника Тимофеевна

Отец ребёнка: Пашкин Тимофей Григорьевич

Байдалино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашкин Прокопий Тимофеевич

Отец ребёнка: Пашкин Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашкина Федора Тимофеевна

Отец ребёнка: Пашкин Тимофей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашкин Тимофей Григорьевич

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