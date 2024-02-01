Пашкина Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Пашкин Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Пашкин Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Пашкин Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
15.12.1807
Дочь: Пашкина Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Пашкин Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
10.01.1814 ст.
Дочь: Емельянова Ксения Тимофеевна
Отец ребёнка: Пашкин Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вершинина Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Пашкин Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поздеева Домника Тимофеевна
Отец ребёнка: Пашкин Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пашкин Прокопий Тимофеевич
Отец ребёнка: Пашкин Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашкина Федора Тимофеевна
Отец ребёнка: Пашкин Тимофей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно