Вяземский Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вяземский Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Вяземский Александр Князь Сергеевич
Мать ребёнка: (Татищева) Елизавета Ростиславовна
Рождение ребёнка
17.09.1815
Дочь: Ершова (Вяземская) Варвара Княжна Сергеевна
Мать ребёнка: (Татищева) Елизавета Ростиславовна
Смерть
Неизвестно