Вяземский Сергей Сергеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВяземский Сергей Сергеевич

Вяземский Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вяземский Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Вяземский Александр Князь Сергеевич

Мать ребёнка: (Татищева) Елизавета Ростиславовна

Рождение ребёнка
17.09.1815

Дочь: Ершова (Вяземская) Варвара Княжна Сергеевна

Мать ребёнка: (Татищева) Елизавета Ростиславовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.