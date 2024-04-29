(Татищева) Елизавета Ростиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Татищев Ростислав
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Вяземский Александр Князь Сергеевич
Отец ребёнка: Вяземский Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
17.09.1815
Дочь: Ершова (Вяземская) Варвара Княжна Сергеевна
Отец ребёнка: Вяземский Сергей Сергеевич
Смерть
Неизвестно