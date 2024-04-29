(Татищева) Елизавета Ростиславовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Татищева) Елизавета Ростиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Татищев Ростислав

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Вяземский Александр Князь Сергеевич

Отец ребёнка: Вяземский Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
17.09.1815

Дочь: Ершова (Вяземская) Варвара Княжна Сергеевна

Отец ребёнка: Вяземский Сергей Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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