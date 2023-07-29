Евреинова (Гардер) Мария Викторовна 14.02.1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Евреинова (Гардер) Мария Викторовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 14.02.1847

умерла 1915

Мать
Фон Гардер (Бахметева) Екатерина ИвановнаОколо 1813 г.р.
Отец
Фон Гардер Виктор Васильевич1804 г.р.
Супруги
Евреинов Николай Данилович27.05.1830 г.р.
Дети
Евреинов Борис НиколаевичОколо 1870 г.р.
Евреинов Владимир Николаевич31.12.1875 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1847

Отец: Фон Гардер Виктор Васильевич

Мать: Фон Гардер (Бахметева) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евреинов Николай Данилович

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Евреинов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Евреинов Николай Данилович

Рождение ребёнка
31.12.1875

Сын: Евреинов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Евреинов Николай Данилович

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Евреинов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Евреинов Николай Данилович

Рождение ребёнка
24.08.1882

Дочь: Тутолмина (Евреинова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Евреинов Николай Данилович

Смерть
1915

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