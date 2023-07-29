Евреинова (Гардер) Мария Викторовна
женский, родилась 14.02.1847
умерла 1915
МатьФон Гардер (Бахметева) Екатерина ИвановнаОколо 1813 г.р.
ОтецФон Гардер Виктор Васильевич1804 г.р.
Супруги
Евреинов Николай Данилович27.05.1830 г.р.
Дети
Евреинов Борис НиколаевичОколо 1870 г.р.
Евреинов Владимир Николаевич31.12.1875 г.р.Показать еще 2
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Рождение
14.02.1847
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Евреинов Борис Николаевич
Отец ребёнка: Евреинов Николай Данилович
Рождение ребёнка
31.12.1875
Сын: Евреинов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Евреинов Николай Данилович
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Евреинов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Евреинов Николай Данилович
Рождение ребёнка
24.08.1882
Дочь: Тутолмина (Евреинова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Евреинов Николай Данилович
Смерть
1915