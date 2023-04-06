Мамыкина (Крыгина) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Крыгина) Варвара

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Место рождения

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

28.12.1890

Дата смерти

28.12.1967

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1860 г.р.

Муж

1888 г.р.

Дети

1912 г.р.
1914 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1890

Отец: Крыгинъ Матвей

Мать: Крыгина Анастасія

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
22.05.1906

Муж: Мамыкинъ Андрей

Рождение ребёнка
11.06.1912

Дочь: Антипина Анна

Отец ребёнка: Мамыкинъ Андрей

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Мамыкинъ Алексей

Отец ребёнка: Мамыкинъ Андрей

Рождение ребёнка
06.03.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамыкинъ Андрей

Новосимбирка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамыкинъ Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамыкинъ Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамыкинъ Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамыкинъ Андрей

Смерть
28.12.1967
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