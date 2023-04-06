Мамыкина (Крыгина) Варвара
Место рождения
Дата рождения28.12.1890
Дата смерти28.12.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1890
Отец: Крыгинъ Матвей
Мать: Крыгина Анастасія
Бракосочетание
22.05.1906
Муж: Мамыкинъ Андрей
Рождение ребёнка
11.06.1912
Дочь: Антипина Анна
Отец ребёнка: Мамыкинъ Андрей
Рождение ребёнка
1914
Сын: Мамыкинъ Алексей
Отец ребёнка: Мамыкинъ Андрей
Рождение ребёнка
06.03.1930
Новосимбирка, Кувандыкский, Оренбургская область
Смерть
28.12.1967