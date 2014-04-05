Козлова (Преснова) Елена Парфиловна
Место рождения
Дата рождения01.01.1932
Дата смерти05.04.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1953
Сын: Козлов Александр Иванович
Отец ребёнка: Козлов Иван Максимович
Рождение ребёнка
22.10.1955
Отец ребёнка: Козлов Иван Максимович
Рождение ребёнка
22.05.1963
Отец ребёнка: Козлов Иван Максимович
Смерть
05.04.2014