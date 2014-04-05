Козлова (Преснова) Елена Парфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Преснова) Елена Парфиловна

Место рождения

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1932

Дата смерти

05.04.2014

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1932

Отец: Преснов Парфирий Евдокимович

Мать: Пожалова (Ракова) Агафья Константиновна

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Иван Максимович

Рождение ребёнка
24.07.1953

Сын: Козлов Александр Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Максимович

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1955

Сын: Козлов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Максимович

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1963

Сын: Козлов ВИКТОР ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Козлов Иван Максимович

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
05.04.2014

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