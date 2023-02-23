Кузнецов Онисим Алексеевич
Место рожденияДеревня Камаевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Камаевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кузнецов Емельян Онисимович
Мать ребёнка: не указана
Деревня Камаевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно