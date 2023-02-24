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Кузнецов Емельян Онисимович

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Место рождения

Деревня Камаевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Кузнецов Онисим Алексеевич

Мать: не указана

Деревня Камаевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
25.01.1909

Жена: Кузнецова Наталья Нораева

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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