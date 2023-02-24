Кузнецов Емельян Онисимович
Место рожденияДеревня Камаевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Кузнецов Онисим Алексеевич
Мать: не указана
Деревня Камаевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
25.01.1909
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно