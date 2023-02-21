Чирихин Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧирихин Фёдор Иванович

Чирихин Фёдор Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1907

Дата смерти

10.10.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1907

Отец: Чирихин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чирихина Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чирихина Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чирихина Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нелли

Мать ребёнка: Чирихина Светлана

Смерть
10.10.1971
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Заельцовское кладбище г.Новосибирска
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close