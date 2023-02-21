Чирихин Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1907
Дата смерти10.10.1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1907
Отец: Чирихин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чирихина Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чирихина Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чирихина Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нелли
Мать ребёнка: Чирихина Светлана
Смерть
10.10.1971
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Заельцовское кладбище г.Новосибирска