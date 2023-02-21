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Пелагея Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Григорий Акинфиев

Мать: Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
1877

Сын: Кружков Федор Максимов

Отец ребёнка: Кружков Максим Петров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Кружков Василий Максимов

Отец ребёнка: Кружков Максим Петров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.07.1880

Сын: Кружков Прохор Максимов

Отец ребёнка: Кружков Максим Петров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.07.1885

Сын: Кружков Степан Максимов

Отец ребёнка: Кружков Максим Петров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.01.1888

Сын: Кружков Иван Максимов

Отец ребёнка: Кружков Максим Петров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.07.1890

Дочь: Мария Максимова

Отец ребёнка: Кружков Максим Петров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.09.1893

Сын: Кружков Федор Максимов

Отец ребёнка: Кружков Максим Петров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.02.1895

Дочь: Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Кружков Максим Петров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.09.1896

Дочь: Прасковья Максимова

Отец ребёнка: Кружков Максим Петров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.06.1899

Дочь: Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Кружков Максим Петров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Кружков Максим Петров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кружков Максим Петров

Смерть
После 1917
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