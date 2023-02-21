Пелагея Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Григорий Акинфиев
Мать: Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Кружков Максим Петров
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Кружков Максим Петров
Рождение ребёнка
25.07.1880
Отец ребёнка: Кружков Максим Петров
Рождение ребёнка
23.07.1885
Отец ребёнка: Кружков Максим Петров
Рождение ребёнка
23.01.1888
Отец ребёнка: Кружков Максим Петров
Рождение ребёнка
17.07.1890
Дочь: Мария Максимова
Отец ребёнка: Кружков Максим Петров
Рождение ребёнка
13.09.1893
Отец ребёнка: Кружков Максим Петров
Рождение ребёнка
16.02.1895
Дочь: Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Кружков Максим Петров
Рождение ребёнка
02.09.1896
Дочь: Прасковья Максимова
Отец ребёнка: Кружков Максим Петров
Рождение ребёнка
06.06.1899
Дочь: Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Кружков Максим Петров
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Кружков Максим Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917