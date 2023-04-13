Безсонова (Шахова) Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Гладышева Ксения Стефановна
Отец ребёнка: Безсонов Стефан Трофимович
Бракосочетание
17.05.1892
Рождение ребёнка
07.06.1905
Дочь: Цезарь Мария Стефановна
Отец ребёнка: Безсонов Стефан Трофимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно