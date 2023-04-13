Безсонова (Шахова) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезсонова (Шахова) Анастасия Андреевна

Безсонова (Шахова) Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Гладышева Ксения Стефановна

Отец ребёнка: Безсонов Стефан Трофимович

Бракосочетание
17.05.1892

Муж: Безсонов Стефан Трофимович

Рождение ребёнка
07.06.1905

Дочь: Цезарь Мария Стефановна

Отец ребёнка: Безсонов Стефан Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно