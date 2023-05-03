Акулина Агапиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Агапиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Около 1853 г.р.

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СК
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Место
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Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Аксинья Иванова

Отец ребёнка: Иван Гуров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Гуров

по 9-ой ревизии Акулина Иванова
Смерть
Неизвестно