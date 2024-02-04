Архипов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипов Владимир

Архипов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Принцовская Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Константин Владимирович

Мать ребёнка: Принцовская Надежда Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Принцовская Надежда Федоровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.