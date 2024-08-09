Ковалёва Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковалёв Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковалёва) Людмила
Отец ребёнка: Ковалёв Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковалёва) Любовь
Отец ребёнка: Ковалёв Василий
Смерть
Неизвестно