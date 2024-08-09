Ковалёва Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёва Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалёв Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковалёва) Людмила

Отец ребёнка: Ковалёв Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковалёва) Любовь

Отец ребёнка: Ковалёв Василий

Смерть
Неизвестно

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