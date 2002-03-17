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(Susoeff) Emma Lukianovich

Место рождения

Russia

Дата рождения

10.03.1908

Дата смерти

17.03.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1908

Отец: Сысоев Susoeff Лукьян Lukian Васильевич William Avdeich

Мать: Susoeff Агафия Hanya (Hazel) Карповна Karevna

Russia
Иммиграция
1911
Место жительства
1920
San Francisco Assembly District 22, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Bogdanoff ?

Отец ребёнка: Bogdanoff ?

Место жительства
1930
Huntington Park, Los Angeles, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bogdanoff ?

Смерть
17.03.2002
Los Angeles, California, United States
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