(Susoeff) Emma Lukianovich
Место рожденияRussia
Дата рождения10.03.1908
Дата смерти17.03.2002
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1908
Отец: Сысоев Susoeff Лукьян Lukian Васильевич William Avdeich
Russia
Иммиграция
1911
Место жительства
1920
San Francisco Assembly District 22, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Bogdanoff ?
Отец ребёнка: Bogdanoff ?
Место жительства
1930
Huntington Park, Los Angeles, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Bogdanoff ?
Смерть
17.03.2002
Los Angeles, California, United States