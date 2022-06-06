Рузский Дмитрий Павлович
мужской, родился 06.01.1869, Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
умер 27.08.1937, г. Загреб, Королевство Сербов, Хорватов, Словенцев
Супруги
Рузская (Коновницына) Екатерина Алексеевна29.10.1881 г.р.
Дети
Рузская Марина Дмитриевна05.11.1915 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
06.01.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1915
Дочь: Рузская Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: Рузская (Коновницына) Екатерина Алексеевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
27.08.1937
г. Загреб, Королевство Сербов, Хорватов, Словенцев