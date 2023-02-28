Рузский Дмитрий Павлович
Место рождения
Дата рождения06.01.1869
Дата смерти27.08.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1915
Дочь: Рузская Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: Рузская Екатерина Алексеевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.08.1937
г. Загреб, Королевство Сербов, Хорватов, Словенцев