Рузский Дмитрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рузский Дмитрий Павлович

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Место рождения

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

06.01.1869

Дата смерти

27.08.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.11.1915

Дочь: Рузская Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: Рузская Екатерина Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рузская Екатерина Алексеевна

Смерть
27.08.1937
г. Загреб, Королевство Сербов, Хорватов, Словенцев
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