Рузский Дмитрий Павлович 06.01.1869 — найти родственников по фамилии на Familio

Рузский Дмитрий Павлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 06.01.1869, Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область

умер 27.08.1937, г. Загреб, Королевство Сербов, Хорватов, Словенцев

Супруги
Рузская (Коновницына) Екатерина Алексеевна29.10.1881 г.р.
Дети
Рузская Марина Дмитриевна05.11.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рузская (Коновницына) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
05.11.1915

Дочь: Рузская Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: Рузская (Коновницына) Екатерина Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
27.08.1937
г. Загреб, Королевство Сербов, Хорватов, Словенцев

Мы используем куки для улучшения работы сайта.