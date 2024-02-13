Лентовская (Благовещенская) Надежда Павловна 1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лентовская (Благовещенская) Надежда Павловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1925

умерла 1998

Супруги
Лентовский Михаил ВикторовичНеизвестно г.р.
Дети
Артемьева (Лентовская) Ольга МихайловнаНеизвестно г.р.
Яковлева (Лентовская) Татьяна МихайловнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артемьева (Лентовская) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Лентовский Михаил Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева (Лентовская) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Лентовский Михаил Викторович

Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лентовский Михаил Викторович

Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1998

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