Лентовская (Благовещенская) Надежда Павловна
женский, родилась 1925
умерла 1998
Супруги
Лентовский Михаил ВикторовичНеизвестно г.р.
Дети
Артемьева (Лентовская) Ольга МихайловнаНеизвестно г.р.
Яковлева (Лентовская) Татьяна МихайловнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артемьева (Лентовская) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Лентовский Михаил Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева (Лентовская) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Лентовский Михаил Викторович
Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1998