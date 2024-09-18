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Поникаров Александр Федорович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

09.11.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1918

Отец: Поникаров Поликарпов Феодор / Федор Диомидович / Демидович

Мать: Поникарова (Буренкова) Агафья Терентьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 09.11.1918 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина сын гражданина Василий Феодорович [Поникаров] и девица Пелагея Д... Показать все
Смерть
Неизвестно

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