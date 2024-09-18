Поникаров Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения09.11.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
09.11.1918
Отец: Поникаров Поликарпов Феодор / Федор Диомидович / Демидович
дата крещения - 09.11.1918 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина сын гражданина Василий Феодорович [Поникаров] и девица Пелагея Д... Показать все
Смерть
Неизвестно