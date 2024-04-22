Немцев Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения04.11.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
04.11.1907
Понга, Турдиевская волость, Кологривский уезд
ГАКО ф.56 оп.13 д.55 восприемники Степан Александрович Немцев и Андрея Александровича дочь Анна Андреевна
Рождение
04.11.1907 ст.
Отец: Немцев Андрей Александрович
Мать: Матрона Никифоровна
Смерть
Неизвестно