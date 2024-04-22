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Немцев Михаил Андреевич

Место рождения

Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

04.11.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Крещение
04.11.1907
Понга, Турдиевская волость, Кологривский уезд
ГАКО ф.56 оп.13 д.55 восприемники Степан Александрович Немцев и Андрея Александровича дочь Анна Андреевна
Рождение
04.11.1907 ст.

Отец: Немцев Андрей Александрович

Мать: Матрона Никифоровна

Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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