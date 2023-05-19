Малыгин Гурьян Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгин Гурьян Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1705 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Малыгин Алексей Васильев

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно