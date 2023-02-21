Лагун Антонина
Место рожденияРоссия, Тула
Дата рождения1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Тула
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лагун Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Лагун Владимир Демидович
Россия, Тула
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лагун Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Лагун Владимир Демидович
Россия, Тула
Бракосочетание
Неизвестно