Лагун Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛагун Антонина

Лагун Антонина

avatar

Место рождения

Россия, Тула

Дата рождения

1932

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тула
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лагун Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Лагун Владимир Демидович

Россия, Тула
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лагун Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Лагун Владимир Демидович

Россия, Тула
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лагун Владимир Демидович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close