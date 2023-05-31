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Панферов Владимир Владимирович
Панферов Владимир Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Панферов Владимир Ильич
Мать
Панферова Аксинья
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Панферов Владимир Ильич
Мать:
Панферова Аксинья
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