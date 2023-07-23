Василенко (Лапина) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко (Лапина) Нина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1944

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1944

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазухина Ольга Вадимовна

Отец ребёнка: Соловьёв Вадим Игоревич

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