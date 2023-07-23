Василенко (Лапина) Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1944
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1944
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазухина Ольга Вадимовна
Отец ребёнка: Соловьёв Вадим Игоревич