Соловьёв Вадим Игоревич
Место рождения
Дата рождения22.08.1931
Дата смерти06.12.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1931
Рождение ребёнка
08.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Ахтырка, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазухина Ольга Вадимовна
Мать ребёнка: Василенко Нина Григорьевна
Смерть
06.12.2005
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл