Соловьёв Вадим Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёв Вадим Игоревич

Место рождения

Чугуев, Харківська область

Дата рождения

22.08.1931

Дата смерти

06.12.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1931

Отец: Соловьёв Игорь Алексеевич

Мать: Соловьёва Елена Николаевна

Чугуев, Харківська область
Рождение ребёнка
08.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ахтырка, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазухина Ольга Вадимовна

Мать ребёнка: Василенко Нина Григорьевна

Смерть
06.12.2005
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
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