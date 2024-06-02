Кузнецов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Между 1996 и 1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1928 г.р.

Дети

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Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Кузнецов Григорий

Мать: Кузнецова (Кутенко) Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Александра

Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Александра

Рождение ребёнка
Около 1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Александра

Рождение ребёнка
26.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Александра

Смерть
Между 1996 и 1997

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