Кузнецов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиМежду 1996 и 1997
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: Кузнецов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Александра
Рождение ребёнка
Около 1954
Рождение ребёнка
Около 1956
Рождение ребёнка
26.05.1961
Смерть
Между 1996 и 1997