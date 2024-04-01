Иванов Иван Магазейн-Вахтер, Унтер Офицер Кр. Полуденной Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Рейтарова Степанида Иванова
Мать ребёнка: Иванова Возм Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Иванов Василий Солд. Сын Кр. Полуденной Иванов
Мать ребёнка: Иванова Возм Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Возм Евдокия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно