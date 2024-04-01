Иванов Иван Магазейн-Вахтер, Унтер Офицер Кр. Полуденной Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Иван Магазейн-Вахтер, Унтер Офицер Кр. Полуденной Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Рейтарова Степанида Иванова

Мать ребёнка: Иванова Возм Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Иванов Василий Солд. Сын Кр. Полуденной Иванов

Мать ребёнка: Иванова Возм Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Возм Евдокия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Возм Евдокия Петрова

Смерть
Неизвестно
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