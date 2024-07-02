Автономов (Мумрин) Иван Самсонович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
30.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
25.10.1897 ст.
Сын: Автономов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Автономова (Дичина) Апполинария Игнатьевна
Рождение ребёнка
27.10.1899 ст.
Сын: Автономов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Автономова (Дичина) Апполинария Игнатьевна
Смерть
Неизвестно