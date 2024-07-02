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Автономов (Мумрин) Иван Самсонович

Место рождения

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Автономов (Мумрин) Самсон Автономович

Мать: Автономова Клеопатра Феофентовна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
30.01.1895 ст.

Жена: Автономова (Дичина) Апполинария Игнатьевна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.10.1897 ст.

Сын: Автономов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Автономова (Дичина) Апполинария Игнатьевна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.10.1899 ст.

Сын: Автономов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Автономова (Дичина) Апполинария Игнатьевна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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