Кустов Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кустов Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Семенова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Малая Сосновая
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Семенова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика