Кустов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Семенова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Малая Сосновая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Семенова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика